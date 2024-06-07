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الخليج اليوم .. المحكمة العليا بالسعودية: غداً الجمعة هو غرة ذي الحجة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت المحكمة العليا في أن يوم غد الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع من شهر يونيو ـ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للخامس عشر من شهر يونيو ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

 

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم، نص على: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 6 / 6 / 2024م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182/ هـ) وتاريخ 1 / 11 / 1445هـ أن يوم الخميس 1 / 11 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 5 / 2024م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ، ولأنه قد شهِدَ عددا من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للسابع من شهر يونيو ــ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للخامس عشر من شهر يونيو ــ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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