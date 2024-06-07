شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية القطرية: لم يصل للوسطاء رد حتى الآن من "حماس" على المقترح وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إنه لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة (حماس)، على المقترح الأخير حول صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين (حماس) وقوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الحركة أفادت بأنها مازالت تدرس المقترح.

وأكد الدكتور الأنصاري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) الخميس - أن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، داعيا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوقة خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حاليا.