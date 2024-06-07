شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى ونظيرته الكندية يبحثان هاتفيًا التطورات في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي الخميس، مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

كما جرى خلال الاتصال -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.