اخبار الخليج

وزير الخارجية السعودى ونظيرته الكندية يبحثان هاتفيًا التطورات في قطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى ونظيرته الكندية يبحثان هاتفيًا التطورات في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي الخميس، مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

كما جرى خلال الاتصال -وفقا لوكالة الأنباء (واس)- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا