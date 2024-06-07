شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودى يلتقى رئيس وزراء اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك فى جدة التطورات الأخيرة فى الشأن اليمنى، والمساعى المبذولة لاستكمال وتنفيذ خارطة الطريق التى ترعاها الأمم المتحدة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، الخميس، أنه تم بحث الجهود القائمة لدعم سير العملية السياسية بين الأطراف اليمنية ومسار السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.