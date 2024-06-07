شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: لا تفاوض مع من ارتكب الفظائع فى حق الشعب السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن "القوات المسلحة مستمرة في معركتها ضد هذه المليشيا المتمردة"، وأنه لا تفاوض مع من ارتكب فظائع ضد الشعب السودانى.

وأشاد البرهان خلال زيارته يوم الخميس لقيادة "الفرقة 18 مشاة كوستي" بولاية النيل الأبيض، بجهود قوات الجيش السوداني "ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة".

وقال البرهان في كلمته أمام ضباط وضباط صف وجنود الفرقة أن "القوات المسلحة مستمرة في معركتها ضد هذه المليشيا المتمردة"، مشيرا إلى أن ما حدث أمس في ود النورة وفي غيرها من المناطق في الجنينة ونيالا والخرطوم لن يمر مرور الكرام.

وأكد أن القوات المسلحة لن تضع يدها في يد من ارتكب هذه الفظائع في الشعب السوداني وجدد عزم القوات المسلحة على الاستمرار في هذه المعركة حتى يتم الحسم مع العدو وينتصر الشعب.

وأكد البرهان أنه "لن يهدأ لنا بال الا بنهاية العدو والقضاء عليه تماما".

وأفادت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 100 من أهالي قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية قتلوا إثر اقتحام قوات الدعم السريع للبلدة.