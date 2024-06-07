شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدين الغارة الإسرائيلية على مدرسة أممية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة فى قطاع غزة، كان يحتمى بها نحو 6 آلاف نازح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "الأمين العام يؤكد أن مبانى الأمم المتحدة يتعين عدم انتهاك حرمتها أثناء النزاعات المسلحة كما يتعين على جميع الأطراف حمايتها فى جميع الأوقات".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أكد، فى وقت سابق، أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل بشأن هجوم على مدرسة فى قطاع غزة أمس، مضيفًا أن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تتحلى بشفافية كاملة فى الإعلان عن الهجوم.

ومن جانبها، أفادت وزارة الصحة فى غزة بأن 40 شخصًا استشهدوا، بينهم 14 طفلاً وتسع نساء، وأصيب 74 آخرون.