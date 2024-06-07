شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: تدمير 8 مسيرات حوثية فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 8 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين وزورقين غير مأهولين فى البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت القيادة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن سفينة تابعة للتحالف تصدت إلى طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وبينت القيادة الأمريكية أنه يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.