شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تجدد تأييدها لمبادرة بايدن بشأن حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جددت وزارة الخارجية البحرينية تأييد المملكة لمبادرة الرئيس الأمريكى جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وحثت الوزارة إسرائيل وحماس على قبول المبادرة، باعتبارها فرصة مواتية لإنهاء الحرب المدمرة التي مضى عليها ثمانية أشهر، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين الأبرياء.

ودعت الوزارة إسرائيل وحماس إلى تقديم التنازلات اللازمة مراعاة للأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أهالي القطاع، والاستفادة من الجوانب الايجابية في المبادرة الأمريكية التي يمكن البناء عليها لرفع معاناة أهالي القطاع وإعادة الأمن والاستقرار وإطلاق مفاوضات السلام العادل والشامل في المنطقة.

وكان مجلس الوزراء البحريني قد سبق وأعرب عن ترحيبه بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا جميع الأطراف إلى الاستجابة الجادة والإيجابية لهذه المبادرة، باعتبارها فرصة لإنهاء الحرب بشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإعادة إعمار القطاع، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

وأشار المجلس أشار في هذا الخصوص إلى دعوة عاهل البحرين إلى سرعة انعقاد مؤتمر دولي للسلام لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته الوطنية، والذي أبدت مملكة البحرين استعدادها لاستضافته، بما يسهم في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها.