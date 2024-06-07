شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: سقوط جرحى جراء استهداف زوارق الاحتلال ميناء رفح جنوبى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل اعلام فلسطينية في خبر عاجل، بسقوط شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف قوات الاحتلال عدة منازل غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف زوارق جيش الاحتلال ميناء رفح جنوبي قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.