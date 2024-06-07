شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلى المتواصل لغزة فى اليوم الـ 245 من الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 245.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط قطاع غزة، باستشهاد مواطنين صباح اليوم في قصف لطيران الاحتلال استهدف منطقة "أبو هولى" في المدينة، كما استشهد رجل وأصيب آخرون بعد أن أطلقت آليات الاحتلال القذائف والرصاص على مناطق غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفى "العودة" في مخيم النصيرات وسط القطاع، باستشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال لسيارة مدنية في مخيم (2) بالنصيرات.. فيما استشهد رجل وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على بلدة "الزوايدة" وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح.

واستشهد 6 أشخاص من عائلة "المغاري" في غارة شنها طيران الاحتلال، فجرًا، على منزل في مُخيم "المُغازي" وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة غرب مسجد الزعفران ومحيط ملعب الشباب في مخيم المغازي، بالإضافة إلى قصف منازل شرق مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى اندلاع حريق في محيط "دوار أبو الروس" بمخيم البريج.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح بوصول عدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة "عيسى" في محيط مركز "بيسان" الطبي بمخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرق مخيم البريج، بالتزامن مع شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة "الأشرم" بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في أحياء متفرقة من مدينة غزة، منها: "تل الهوا" و"الشيخ عجلين" و"الزيتون" و"الصبرة"، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة جنوب المدينة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على المنازل في منطقة "ميناء الصيادين" وبحر منطقة "الشيخ عجلين" غرب مدينة غزة.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة "القرارة" شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على منطقة "عريبة" شمال رفح وعلى حي "السلطان" غرب المدينة.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36654 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 83309 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.