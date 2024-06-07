شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جاهزية المنظومة الدينية بالحرمين أول جمعة بشهر ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضاعفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ لتنفيذ المرحلة الثالثة؛ لخطتها التشغيلية المعدة لموسم الحج؛ مع دخول عشر ذي الحجة والتي تعدّ ذروة الموسم؛ ورفع جاهزية المنظومة لصلاة الجمعة اليوم.

تضمنت الخطة تفعيل وإطلاق المبادرات الدينية التوعوية والفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه الأيام المباركة؛ وقد سخرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين، لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين لصلاة الجمعة، في إطار خطتها لتهيئة الأجواء الإيمانية التعبدية، في أول أيامه المباركة والذي يصادف يوم الجمعة.

ووجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المسؤولين في الإدارات الدينية بضرورة تعزيز تجربة إثراء القاصدين والزائرين، ومضاعفة جهود المنظومة الدينية مع دخول عشر ذي الحجة، والعمل على تعميق فضيلة يوم الجمعة.

وشدد "السديس" على ضرورة الإنصات لخطبة الجمعة، وتجنب ما ينقص أجر الجمعة؛ وعدم الانشغال باللغو والكلام والعبث والتصوير ونحو ذلك. وهيأت الرئاسة كل جهودها لتعميق فضيلة يوم الجمعة، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة، للمرحلة الثالثة وسط توقعات بمضاعفة وتزايد ضيوف الرحمن في الحرمين.