شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان تحدد مدة عطلة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي بيانا لتحديد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وجاء في البيان: "استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تغلق كافة الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات يومي الإثنين والثلاثاء 17 و 18 يونيو 2024".

كانت السعودية قد أعلنت، أمس الخميس، أن الجمعة هو أول أيام ذي الحجة على أن يكون عيد الأضحى في 16 يونيو الجارى، حيث أكد مرصد الهلال بمحافظة الحريق بالرياض، رؤية هلال شهر ذى الحجة، وأن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذى الحجة، ويوم عرفة يكون السبت الموافق 15 يونيو، ويبدأ عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو.

كانت المحكمة العليا السعودية قد حثت فى وقت سابق المسلمين فى جميع أنحاء البلاد على تحرى هلال شهر ذى الحجة مساء أمس الخميس .

وقدمت الجمعية الفلكية بجدة رؤى تفصيلية حول الميكانيكا السماوية لهذا الحدث، ووفقًا لتقريرهم، كان من المتوقع أن يصل القمر إلى الاقتران عندما تكون الشمس والقمر على نفس خط الطول السماوى – فى 6 يونيو الساعة 3:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يمثل هذا الاقتران مرحلة مهمة فى الدورة القمرية، والتى تحدث فى وقت واحد فى جميع أنحاء العالم.

وفى مساء يوم 29 ذى القعدة، غربت الشمس فوق مكة المكرمة فى تمام الساعة 7:02 مساءً، وكان القمر فوق الأفق مباشرة على درجة واحدة من الارتفاع. وكانت "استطالة" القمر أو المسافة الزاوية من الشمس أربع درجات مع إضاءة 0.1%، تم ضبطه بعد 11 دقيقة عند الساعة 7:13 مساءً، مستوفيًا شروط بدء الشهر القمرى الجديد.