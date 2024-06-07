شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية ذى الحجة.. رئاسة الحرمين تفعل مبادرة "وليالٍ عشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت رئاسة الشئون الدينية فى الحرمين مبادرة "وليالٍ عشر" التي هي عشر ذي الحجة، وحرصت الرئاسة الدينية من خلال تفعيل المبادرة على تعميق مآثر عشر ذى الحجة في نفس الحاج، وإروائه من فضائلها، وتغذيته برحماتها، وعونه على استغلال نفحاتها.

ودعمت رئاسة الشئون الدينية مبادرة "وليالٍ عشر" عبر سلسلة من الخِدمات الدينية والتى تشمل الإهداءات الورقية والرقمية والمحاضرات الإرشادية؛ لتذكير حجاج بيت الله الحرام بمآثر عشر ذي الحجة، وسبل استغلالها.

وتعد مبادرة "وليالٍ عشر" أحد المسارات الإثرائية الدينية في موسم الحج ، التي تهدف لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام معرفيًا وروحيًا وسلوكيًا، ومساعدتهم على الانتفاع من مسيرة الحج في تعظيم الشعائر وتهذيب المشاعر، وإنجاح رحلتهم الإيمانية بتقديم كل خدِمة دينية تسهم في ذلك.

تأتى هذه المبادرة بالتزامن مع بداية شهر ذي الحجة؛ حيث ضاعفت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ بحسب خطتها المعدة لموسم الحج ، التي تهدف لإثراء تجربة الحاج، وإنجاح رحلته الإيمانية.



ومن جهة أخرى كان مرصد الهلال بمحافظة الحريق بالرياض، أكد أن اليوم الجمعة هو أول أيام ذى الحجة فى السعودية، وأن يوم عرفة سيكون السبت الموافق 15 يونيو، يليه عيد الأضحى الأحد 16 يونيو.