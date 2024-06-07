شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب إقليم كردستان العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالى أن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت اليوم الجمعة، منطقة كرميان فى إقليم كردستان العراقى.

وأفادت الهيئة - في بيان وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - بأن الهزة الأرضية وقعت على عمق 8 كيلومترات تحت الأرض، وتم تحديد مركز الهزة بالقرب من قرية الحاج حسن على بعد حوالي 55 كيلومترا من مركز قضاء كلار، المركز الإدارى لمنطقة كرميان فى العراق.

وبحسب شهود عيان، فإن بعض السكان استشعروا قوتها، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .

