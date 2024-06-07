شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى: إسرائيل تفتعل المشكلات فى المنطقة لعدم الامتثال للقوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير هيثم أبو سعيد، إن إسرائيل تفتعل المشكلات في المنطقة من أجل عدم الامتثال إلى القوانين الدولية وتعطيل قرار العودة عن الحرب على غزة.



وأضاف أبو سعيد - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن عدد شهداء منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بلغ أكثر من 135 شهيدا وهو رقم لم يحدث في تاريخ المؤسسة الأممية؛ مما يدل على أن الكيان الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي ولا يقيم له وزنا ولا يأبه لارتدادات هذا القانون على المستوى الفردي والدولي.



وأكد المسئول الأممي أن الولايات المتحدة تتعامل بازدواجية معايير تجاه القضية الفلسطينية، والتي سترتد عليها سلبا على المستوى الداخلي.. لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى عدم إيقاف الحرب من خلال بعض التشريعات التي يعتبرها قانونية بالنسبة له.