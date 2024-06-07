شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكيّة جدة": هلال الحج يزين السماء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزين السماء اليوم الجمعة بهلال القمر الصغير بعد غروب الشمس، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة، وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالٍ سيُلاحظ أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض باتجاه القمر، مضيفا أن القمر وصل منزلة الاقتران، أمس الخميس، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة. وفق صحيفة المدينة.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس، موضحاً أن السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في أثناء دورانه حول الأرض، لذلك مراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة ستكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس أن الجمعة أول أيام شهر ذى الحجة المبارك، حيث أكد مرصد الهلال بمحافظة الحريق بالرياض، رؤية هلال شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى، وأن الجمعة 7 يونيو، سيكون أول أيام ذى الحجة، وأن يوم عرفة سيكون السبت الموافق 15 يونيو، ويبدأ عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو.