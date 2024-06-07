شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن بدء تفويج الحجاج الأردنيين لمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة، عن البدء بتفويج الحجاج الأردنيين لمكة المكرمة اليوم الجمعة، من ابيار على"الميقات".

وقال الخلايلة - للبعثة الإعلامية الأردنية لدى تفقده الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة اليوم الجمعة، إن عملية التفويج ستبدأ منذ ساعات صباح الجمعة، مؤكداً أن الخدمات التي تنتظر الحجاج في مكة المكرمة ستنال رضاهم.

وأضاف أن جميع الحجاج الأردنيين بخير ولم تسجل أي حوادث تذكر، مشيراً إلى أنه سيجري الانتهاء من تفويج الحجاج القادمين بشكل نهائي الجمعة، وذلك لغايات تسهيل عملية تسكينهم في فنادق مكة المكرمة، خاصة وأن عملية التفويج تتم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن الوزارة أنهت جميع الترتيبات المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة، وسيتم استقبالهم فور وصولهم، وتسكينهم في الفنادق المخصصة لهم، موضحا أن إرسال البعثة الإدارية لمكة المكرمة لاستلام الفنادق والتأكد من جاهزيتها مسبقاً.

وكان حجاج الأردن اكتمل وصولهم للمدينة المنورة، حيث يمكثون فيها 3 أيام قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لإداء مناسك العمرة، ومن ثم الصعود لعرفات ومواصلة شعائر الحج في مزدلفة ومنى.