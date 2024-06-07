شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الهجرة الدولية: عدد النازحين داخليا فى السودان قد يصل إلى 10 ملايين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين داخليا في السودان قد يصل إلى 10 ملايين شخص قريبا، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن مئات الآلاف من المدنيين فى الفاشر فى شمال دارفور بالسودان يواجهون وضعا إنسانيا صعبا على نحو متزايد، فيما تظل أجزاء كثيرة من المدينة بدون كهرباء أو ماء.

وأضاف المكتب، أن نسبة متزايدة من السكان لديها وصول محدود للضروريات والخدمات الأساسية، بما فى ذلك الغذاء والرعاية الصحية.

وأوضح التقرير الأممى ورود تقارير مثيرة للقلق العميق تفيد بأن المرافق الطبية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية الحيوية قد تأثرت بسبب الأعمال العدائية.

ومن جانبها قدرت المنظمة الدولية للهجرة، أن النزاع أدى إلى نزوح ما يقرب من 58,000 شخص من الفاشر منذ الأول من أبريل، وأن العديد من الأشخاص، بمن فيهم أطفال وكبار السن، غير قادرين أو يُمنعون من الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا.

فيما أصدرت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذيرًا صارخًا من أن جميع المؤشرات تشير إلى تدهور كبير فى الوضع الغذائى للأطفال والأمهات فى السودان الذى مزقته الحرب.