شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال ذى الحجة فى عُمان.. والمغرب يتحرى الهلال مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر ذى الحجة بسلطنة عمان برئاسة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية ، عدم ثبوت رؤية الهلال؛ وعليه يكون غدا السبت غرة شهر ذي الحجة ويكون يوم الاثنين 17 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المُبارك، وفق وكالة الأنباء العُمانية .

من جهة ثانية، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة ستكون مساء اليوم الجمعة ، ودعت القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة إلى مراقبة هلال ذي الحجة مساء اليوم، راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال، وفق موقع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب.

بالمقابل أعلنت خمس دول عربية أخرى ـ أمس الخميس ـ ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وهذه الدول هي مصر وتونس والسعودية وقطر وليبيا على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الذي يوافق 16 من شهر يونيو والموافق هجريًا و يكون "يوم عرفة" اليوم الذي يسبقه السبت الذي يوافق 15 من شهر يونيو.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس الخميس أن الجمعة غرة ذى الحجة.

وأكد مرصد الهلال بمحافظة الحريق بالرياض، رؤية هلال شهر ذى الحجة للعام الهجرى 1445هـ، أن الجمعة 7 يونيو، سيكون أول أيام ذى الحجة، يليه يوم عرفة يوم السبت 15 يونيو، ويبدأ عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو.

وكانت المحكمة العليا السعودية قد حثت فى وقت سابق المسلمين فى جميع أنحاء البلاد على تحرى هلال شهر ذى الحجة مساء الخميس 29 ذى القعدة، الموافق 6 يونيو 2024.