شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل العربية: متابعة طلب فلسطين بالعضوية الكاملة فى "العمل الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع فايز علي المطيري المدير العام لـ منظمة العمل العربية والوفد المرافق، مع إيناس العطاري وزيرة العمل في دولة فلسطين، على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي.

حيث أثنى”المطيري” على كلمة الوزيرة في الجلسة الخاصة بمناقشة ملحق تقرير المدير عام منظمة العمل الدولية حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة والتي عقدت في جنيف يوم الخميس الموافق 6 يونيو/ 2024.

كما شكرت “العطاري” المدير العام لحرصه على عقد الملتقى الدولي السنوي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية الأخرى، وهنأته على نجاح أعماله، وأكدت على ضرورة حث منظمة العمل الدولية على تنفيذ برامجها الإنمائية لصالح دولة فلسطين في ظل الأوضاع الراهنة، وحشد دعم أطراف الإنتاج الثلاثة في دول العالم لنصرة عمال وشعب فلسطين.

كما اتفق الطرفان على ضرورة إجراء الزيارات إلى الدول التي من الممكن أن تدعم صندوق التشغيل الوطني الفلسطيني من خلال فريق يمثل وزارة العمل بدولة فلسطين ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وتوصل الجانبان إلى اتفاق حول التنسيق في وقت لاحق لإرسال دعوة لوزراء الخارجية في الدول العربية لتنظيم هذه الزيارات وشرح الأهداف والمخرجات الأساسية منها، هذا وتداولا الرؤى والأفكار حول إمكانية حشد الدعم لإغاثة عمال فلسطين المتضررين من آثار الحرب الحالية.

في حين أكد المدير العام على ضرورة متابعة طلب دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، مبرزاً أهمية اعتراف الدول الأجنبية بدولة فلسطين على أن هذه الخطوة تعتبر سقفاً مفتوحاً لإمكانية الوصول إلى اعتراف كامل دول العالم، وإيجاد حلول واقعية بشأن القضية الفلسطينية.