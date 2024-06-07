شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الفلسطينى: الاحتلال استهدف أكثر من 100 عالم وأكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل عددا كبيرا من رؤساء الجامعات وعائلاتهم، بسبب القصف العشوائي.

وأضاف "برهم"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 100 عالم وأكاديمي وعددا كبيرا من المدرسين.

و كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن كواليس لقاء بيني جانتس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث التقى به نتنياهو بعد اجتماع مجلس الوزراء في محاولة منه للإبقاء على حكومة الطوارئ، والتي باءت بالفشل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه إذا لم يحدث تغيير جذري فمن المتوقع أن يعلن جانتس رحيله مساء السبت.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

