شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الحوثيون احتجزوا 11 من موظفينا ونسعى إلى إطلاق سراحهم بشكل آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة عن أن الحوثيون احتجزوا 11 من موظفينا ونسعى إلى إطلاق سراحهم جميعا بشكل آمن وغير مشروط في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير 8 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين وزورقين غير مأهولين فى البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت القيادة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، أن سفينة تابعة للتحالف تصدت إلى طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.