شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السعودية تنهى استعداداتها لدعم جهود توفير التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السعودية استكمال الاستعدادات لمشاركتها فى موسم حج هذا العام 1445هـ، لدعم جهود وخطط كافة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أنه شُكلت لجنة إشرافية للحج من وزارة الدفاع السعودية برئاسة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة، تولت التحضير والتخطيط والإشراف على كافة المهام المسندة لوحدات وقطاعات الوزارة خلال مشاركتها فى موسم الحج، ومتابعة إنجاز وتنفيذ جميع الأعمال المناطة بها، مشيرة إلى أن الوزارة سخَّرت طاقاتها البشرية العسكرية والمدنية وكوادرها الطبية والصحية وإمكاناتها ومرافقها الخدمية فى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة والقطاعات المختلفة ذات العلاقة.



وتتمثل مهام ومسؤوليات وحدات الوزارة، فى تقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية فى تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أى حوادث تخل بأمن الحج والحجيج، وذلك من خلال الإشراف على ساحات الحرم المكي، وإدارة المجال الجوى للمشاعر المقدسة، ومراقبة تدفق وحركة الحشود من وإلى المشاعر المقدسة، وتسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة الطائرات العمودية.



كما جَهَّزت "الدفاع" السعودية، عددًا من المستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية لمساندة وزارة الصحة فى تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لضيوف الرحمن وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة إلى جانب توفيرها طائرات إخلاء طبى لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المساندة.