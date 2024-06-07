شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يدين "مسيرة الأعلام" فى القدس المحتلة ويرفض استفزازات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الشئون الخارجية المغربى ناصر بوريطة، اليوم /الجمعة/، ما سميت بـ "مسيرة الأعلام"، التى اقتحم إثرها مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون، وأعضاء من الكنيست، باحات المسجد الأقصى.



وقال بوريطة - فى موتمر صحفى مع نظيره البرازيلى ماورو فييرا، فى العاصمة الرباط - إن "المغرب يدين، بشدة، سماح السلطات الإسرائيلية لمسيرة الأعلام فى القدس المحتلة وفرض قيود على المصلين"، مضيفا أن المغرب يرفض بشدة اقتحام مسؤولين إسرائيليين باحة المسجد الأقصى، معتبرا إياه "استفزازا للمصلين".



وأشار إلى أن المغرب عبر - فى أكثر من مرة - عن رفضه وإدانته مثل هذه الاستفزازات التى تأتى فى سياق استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين فى غزة؛ وهى أفعال لا يمكن إلا أن تزيد من التوتر وتقوّض من جهود التوصل إلى حل.



وطالب "بوريطة" السلطات الإسرائيلية بـ "القيام باللازم لوقف هذه الأفعال وحماية المدنيين الذين يصلّون فى المسجد الأقصى".



وكرر تأكيد بلاده ضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى المدنيين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام مع إسرائيل.



اقتحم مستوطنون - أول أمس /الأربعاء/ - باحات مسجد الأقصى، فى مسيرة سموها "مسيرة الأعلام"، سمحت بها السلطات الإسرائيلية.