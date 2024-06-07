شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس فلسطين: مصر تولى مسار وقف إطلاق النار أهمية قصوى ولكن يحتاج لموقف دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، أن قرار نتنياهو معروف واستراتيجيته معروفه أيضا ويعتبر الحرب هدفا، ويعتقد أن استمرار الحرب ربما تفتح جبهات أخرى، وفى نظره فهى طوق النجاة للبقاء فى السلطة وعدم محاكمته.

وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الإسرائيليون يعلمون أن نتنياهو أكثر من دعم قيام حماس لعدم قيام الدولة الفلسطينية، وهو لا يريد وحدة فلسطين، وسوف يواصل الهروب للأمام والاستمرار فى العدوان.

وأكد محمود الهباش، أن نتنياهو لا يريد دولة فلسطينية ويريد الاستمرار فى الحكم، وهو يستغل المفاوضات لمصلحته الشخصية، مشيرا إلى أن حركة حماس لا تبدى مسئولية وطنية حقيقية فى مواقفها، وأصبح واضح الآن أن كل ما تريده حماس هو عود الأمور لما قبل السابع من أكتوبر فقط، متسائلا هل كل التضحيات التى قدمناها من أجل العودة لنقطة الصفر فقط؟، علينا أن نركز جهودنا على وقف العدوان شاملا وكاملا.

وأوضح أن مصر تولى مسار وقف إطلاق النار الأهمية القصوى، وهو يحتاج لموقف دولى وقرار ملزم من مجلس الأمن، تتضافر بها الجهود الدولية والعربية لإلزام إسرائيل وإجبارها على وقف العدوان، ووضع آليات لتغيير الوضع القائم.