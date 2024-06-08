الخليج اليوم .. الجيش الأميركي: دمرنا 5 مسيرات حوثية وصاروخين وزورق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت القيادة المركزية الأميركية اليوم الجمعة إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت على مدى 24 ساعة المنصرمة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أنه لم تبلغ أي سفن أميركية أو تجارية أو تابعة للائتلاف عن وقوع إصابات أو أضرار.

كما قالت القيادة الأميركية أنها نجحت في تدمير أربع طائرات بدون طيار وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

كذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرة بدون طيار واحدة أطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى مضيق باب المندب.

وأيضاً نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير زورق دورية حوثي في البحر الأحمر.

استهداف سفينتين

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، أن الحوثيين المتحالفين مع إيران نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينتين وهما سفينة إلبيلا وسفينة أُول جنوة".

ولم يحدد سريع تاريخ تنفيذ العمليتين. فيما رفضت شركة شرق البحر المتوسط للملاحة (إيسترن مديتيرينيان ماريتايم)، التي تدير سفينة الحاويات إلبيلا التي ترفع علم مالطا، التعليق على هذه التقارير.

أكثر من 100 سفينة

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

فيما أعلنت الإدارة البحرية الأميركية أواخر أبريل أن الحوثيين شنوا أكثر من 50 هجوما على السفن، واستولوا على سفينة وأغرقوا أخرى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية في الداخل الإيراني.