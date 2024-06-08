الخليج اليوم .. الجوازات السعودية: نعمل بكامل الطاقة الاستيعابية على مدار الساعة لخدمة الحجاج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد المتحدث الرسمي للجوازات السعودية الرائد ناصر العتيبي، في حديثه إلى "العربية": "بدأنا العمل في المديرية العامة للجوازات بتنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لموسم حج هذا العام 1445 هـ، في جميع المنافذ الدولية الجوية أو البرية أو البحرية، وتم دعم تلك المنافذ بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، على مدار 24 ساعة، كما تم دعمها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تساعد منسوبي الجوازات على سرعة أداء الإجراءات، لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية للحجاج القادمين من خارج السعودية".

وأضاف العتيبي: "تم دعم المواقع بالقوة البشرية من الزملاء والزميلات ذوي الكفاءة العالية في التعامل مع الآخرين والتعامل مع أنظمة الجوازات، ونحن نحرص في المديرية العامة للجوازات على تقديم خدمة مميزة ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، وتوفير لكل ما من شأنه راحة الحاج".