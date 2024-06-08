شكرا لقرائتكم خبر عن حزب جبهة القوى الاشتراكية يرشح يوسف أوشيش لرئاسة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية فى الجزائر، الجمعة، ترشيح أمينه الوطني الأول يوسف أوشيش، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر.

وقال أوشيش، في كلمة ألقاها في ختام أعمال المؤتمر الاستثنائي للحزب بعد ترشيحه، إن قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية "لم يكن سهلاً على الإطلاق، وتم اتخاذه بعد نقاش طويل وتحليل موضوعي وواقعي للوضع".

وأضاف أن قرار مشاركة الحزب "كان خياراً سياسياً واستراتيجياً تمليه ضرورات ومتطلبات تتعلق بالبلد، ووحدته وتماسكه"، مشيراً إلى أنه "ينطلق وبقناعة راسخة نحو استعادة الفضاءات الديمقراطية والتطلع القوي إلى إعادة الحزب إلى طليعة المشهد السياسي الوطني".

وتابع أوشيش أن هذا المسار سيجعل من الحزب قوة سياسية ذات وزن من أجل التعبئة والتأثير في القرارت السياسية للبلاد في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن الانسحاب اليوم "يعني التخلي عن النضال".