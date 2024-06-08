شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى على قائمة المدعوين لقمة مجموعة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولون، الجمعة، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان سينضم إلى ما لا يقل عن 12 من رؤساء الدول والحكومات المدعوين للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن قائمة الزعماء الذين دعتهم جورجا ميلونى رئيسة الوزراء الإيطالية "طويلة على غير عادة وتعكس رغبة إيطاليا في توسيع آفاق مجموعة السبع التي تضم دولا غنية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبى".

وقال مسئول كبير طلب عدم نشر اسمه: "تجمع مجموعة السبع دولا متشابهة التفكير في ما يتعلق بالمبادئ والمعايير الأساسية، لكنها ليست مغلقة مثل الحصن. إنها منفتحة على العالم".

ونشر دبلوماسيون قائمة بالشخصيات المتوقع حضورها في التجمع الذي يستمر من 13 إلى 15 يونيو، ومن بينهم زعماء الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا والجزائر وكينيا وموريتانيا.