شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السودانى: لا مانع من إعطاء روسيا منفذا على البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية السودانى، جبريل إبراهيم، الجمعة، إن روسيا ترغب في منفذ على البحر الأحمر، وإن بلاده لا تمانع في وجود "أصدقاء وشركاء" لها في سواحلها على البحر الأحمر.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "RT" الروسي، أن الفكرة المطروحة بشأن وجود روسي على سواحل السودان لا تعني وجود خبراء عسكريين أو قاعدة، مشيراً إلى أن الحديث يتركز على "نقطة خدمية تستطيع السفن الروسية من خلالها الوصول إلى سواحل البحر الأحمر وترسي فيها وتحصل على ما تحتاج إليه من مواد التموين".

وأشار إبراهيم إلى أن السودان "لا يعترض على الوجود الروسي لكن الاعتراض من جانب الغرب وأمريكا وحلفائها"، معتبراً أن ساحل السودان على البحر الأحمر "يسع الجميع" إذا أرادت أمريكا شراء نقطة مماثلة.