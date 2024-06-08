شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، صباح اليوم السبت، عن استشهاد الشاب مؤمن عمر أبو عسل (22 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وكان الشهيد أبو عسل قد أصيب فجر اليوم، برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام، وأعلن عن استشهاده فور وصوله المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال البلدة من حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي، وجابت شوارعها الرئيسية، وتمركزت على طول شارع السكة فيها، وسط اطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي في المنطقة، ما أدى إلى اصابة الشاب أبو عسل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين لؤي وحسين محمد شحادة، والأسير المحرر محمد نسيم عبده، بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

كما اقتحمت قوة عسكرية أخرى ضاحيتي عزبة الجراد وعزبة الطياح جنوب شرق طولكرم، وبلدة رامين شرق المحافظة، وتمركزت في الأحياء الرئيسية، وأجرت عملية تمشيط في المنطقة، دون ان يبلغ عن اعتقالات.