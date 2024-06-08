شكرا لقرائتكم خبر عن التوحيد فى الحج.. دورة علمية كبرى فى رحاب المسجد الحرام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "التوحيد في الحج" تنطلق اليوم السبت دورة علمية كبرى في رحاب المسجد الحرام، تحت رعاية رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك في إطار خطتها لموسم الحج، تستمر الدورة حتى الخميس المقبل.

وتأتي الدورة بمشاركة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورعاية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويشارك في الندوة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو اللجنة الدائمة للفتوى وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام.

ومن جانبه، قال السديس إن الحرمين الشريفين يضطلعان بدور رئيسي في بث العقيدة الصحيحة، والدعوة إلى التوحيد، وإرساء منهج السلف، فلا غرو أن يكون الحرمان الشريفان مغراس التوحيد وتعزيزه وترسيخه في نفوس ضيوف الرحمن والزائرين؛ فمنهما شع سناه، وعم الكون ضياه.