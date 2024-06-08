شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: استخدام "السكوتر" لتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وسيلة النقل الخفيفة "سكوتر"، بالتعاون بين الجهات المعنية، عبر 3 مسارات مخصصة بطول 1.2 كيلومتر؛ بهدف تقديم خدمة سلسة، تسهم في سهولة التنقل بين المشاعر المقدسة من أجل تحسين تجربة الحجاج.

وحددت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المسار الأول لمزدلفة - منى، والمسار الثاني طريق المشاة - الجمرات دخول غربي، والمسار الثالث طريق المشاة - الجمرات دخول شرقي.

وكانت الهيئة العامة للنقل بالسعودية قد قصرت استخدام السكوترات الكهربائية فى موسم الحج الماضى على فئتين فقط هما منسوبي الجهات الحكومية والحجاج المصرح لهم من قبل الهيئة العامة للنقل والأمن العام، منوهة على الالتزام بالتعليمات من قبل الجهات المختصة.

وشملت فئات السكوتر رباعية العجلات، وثلاثية العجلات، وثنائية العجلات، لخدمة كبار السن من الحجاج وذوي الإعاقة، في مسار الخدمة المخصص من منشأة الجمرات باتجاه الحرم، ذهاباً وإياباً.

ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية المستخدمين بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، داعية جميع مستخدمي السكوتر للالتزام بالتعليمات والرخص الصادرة من الجهات المختصة.