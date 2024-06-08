شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام طائرات الدرون بين مستشفيات المشاعر المقدسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية استخدام أحدث التقنيات الصحية لخدمة الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام ومن تلك التقنيات استخدام طائرات الدرون لنقل وحدات الدم والعينات المخبرية بسرعة وكفاءة بين مستشفيات المشاعر المقدسة.

إضافة إلى تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومختلف المشاعر المقدسة بأحددث الأجهزة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لزوار بيت الله الحرام.

وأشارت وزارة الصحة إلى الاستعانة بأكثر من 32.000 كادر طبي وإداري فى مختلف المنشآت والمراكز الصحية، منهم 5000 طبيب من مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة واستقبال حالات الطوارئ على مدار الساعة في 183 منشأة صحية، منها 32 مستشفى و151 مركزًا صحيًا و6 عيادات متنقلة، وهذه المنشآت مزودة بأحدث التقنيات الطبية؛ فيما بلغت الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت أكثر من 6400 سرير موزعة على جميع المستشفيات والمراكز، تشمل أسرّة العناية المركزة والطوارئ وأسرّة مخصصة لضربات الحرارة.

ومن جهة ثانية، سخرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع إمكانياتها من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية، المتمثلة بسيارات الإسعاف وعربات الكوارث والاستجابة السريعة، لخدمة ضيوف الرحمن ، إضافة لاستخدام طائرات الإسعاف الجوي والدراجات النارية وعربات الجولف المدعمة للعملية الإسعافية الميدانية وتوظيف الجوانب التقنية في عملها الإسعافي لتقديم خدمات إسعافية ذات جودة عالية تحت شعار «يسر وطمأنينة».

وتوفر الهيئة أكثر من 2540 من الكوادر الطبية الإسعافية والإدارية والقيادات النسائية، موزعين على 98 مركزاً إسعافياً في المنافذ وطرق الحاج والعاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، إضافة إلى دعم قواتها البشرية من العاملين في الميدان بأكثر من 694 من أسطولها الإسعافي وسبع طائرات إسعاف جوي لضمان الوصول للحالات الإسعافية في أسرع وقت ممكن، كما تحرص الهيئة على تفعيل دور المستجيب الأول لتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الفرق الإسعافية وتفعيل الأدوار التطوعية، وتؤكد الهيئة أهمية التكامل مع الجهات الأخرى من خلال عمل الفرضيات لرفع الجاهزية للفرق الإسعافية والاستعداد المبكر والاستجابة المثلى في مواسم الحج.