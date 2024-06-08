شكرا لقرائتكم خبر عن دبى: تخصيص الشواطئ العامة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بلدية دبي عن تخصيص جميع الشواطئ العامة للعائلات لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتضم ثمانية شواطئ، هى شاطئ خور الممزر، كورنيش الممزر، جميرا 1، جميرا 2، جميرا 3، أم سقيم 1، أم سقيم 2، وشاطئ جبل علي.

وفى هذا الصدد، قال مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي، المهندس إبراهيم محمد جمعة، إن القرار هدفه تنظيم أعداد الزوار إلى الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من فئات المجتمع كافة، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بشواطئ دبي خلال عطلة العيد، إحدى أفضل الوجهات السياحية في دبى، مضيفاً أن البلدية خصصت فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ يضم 140 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ، فضلاً عن تجهيز فريق رقابي ميداني مكوّن من 65 فرداً للإشراف على تنظيم العمليات على الشواطئ، ومتابعة سير العمل خلال عطلة العيد، وذلك لتوفير الراحة والرفاهية للعائلات وتعزيز جَودة حياتهم.

وأكد مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية، أن بلدية دبي ستتابع عن كثب، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كل العمليات على الشواطئ التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن الشواطئ العامة في دبي حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق لخمس سنوات متتالية، وذلك بسبب تلبية الشواطئ العامة لجميع المتطلبات التي تتضمن الالتزام بمعايير البرنامج كجَودة المياه البحرية والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة العامة والخدمات.