شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: قصف مدرسة الأونروا فى غزة يؤكد استمرار النهج الإجرامى لقوى الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الكويتية، إدانة واستنكار الكويت لقصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف النازحين الفلسطينيين العزل بينهم أطفال ونساء بعد أن اتخذوا المدرسة ملجأ يأويهم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وفق "الأنباء الكويتية ".

وشددت الوزارة، على أن هذه المجزرة تعد استمرارا للنهج الإجرامي الذي ترعاه قوى الاحتلال وتتخذ منه نهجا موجها نحو الفلسطينيين المدنيين العزل لتؤكد على مطالبات دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف هذه الانتهاكات الممنهجة لجميع القوانين والأعراف الدولية ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد طالبت أمس الجمعة بتحقيق عاجل وسريع في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت تابعة للوكالة، خاصة ما جرى أمس من استهداف لمدرسة النصيرات وسط قطاع غزة والتي تأوي نازحين.

وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "هذه ليست المرة الأول لاستهداف قوات الاحتلال منشآت تابعة لوكالة الأونروا؛ حيث إنه ومنذ بدء العملية العسكرية في غزة تم تدمير 179 منشأة تابعة للأونروا تدميرا كاملا أو جزئيا، كما تعرضنا لحوالي 370 هجمة من الجيش الإسرائيلي وتم قتل 192 تقريبا من موظفي الأونروا و470 من النازحين داخل مراكز الإيواء التابعة للوكالة".