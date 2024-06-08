شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يستدعى الهيئة الناخبة لإجراء ⁧‫الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة السبت 7 سبتمبر المقبل . وفق "البلاد " الجزائرية .

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، إنه وفقا للدستور لا سيما المادتان 85 و91 الفقرات 7، 10 ،11، والمادتان 62 الفقرة 2 و246 من الأمر الصادر فى 10 مارس سنة 2021، والمتضمنة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فى الجزائر، المعدل والمتمم، وقع الرئيس عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة فى 7 سبتمبر المقبل .

كما تضمن المرسوم الرئاسي، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من لأربعاء المقبل، على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 27 من يونيو الجارى.