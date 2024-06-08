شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد ضرورة أن تكون الدول الأفريقية شريكا فاعلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ، ضرورة أن تكون الدول الإفريقية شريكا فاعلا ، فالقارة الإفريقية تعج بالثروات والخيرات وشعوبها تتطلع إلى مستقبل جديد يقطع مع الماضي وآلامه.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء أحمد الحشاني ، لبحث نتائج مشاركة بلاده في القمة الكورية - الإفريقية التي عقدت مؤخرا بسول، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمت على هامش هذه القمة ، وكذلك إجمالي مشروعات القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها بمجلس الوزراء وذلك حسبما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان اليوم / السبت/.



وعلى صعيد آخر، قال سعيد إن تونس احترمت كافة المواعيد التي عبر فيها الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته سواء في الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 يوليو 2022 الذي كان مسبوقا باستشارة وطنية أو في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ثم في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.



وأكد خلال لقائه مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الواجب المحمول على الهيئة في فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، وخاصة في الفصل 89 منه، وفي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء من أية جهة كانت.