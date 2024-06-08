شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: لم يتبق سوى 100 ألف فلسطيني بمدينة رفح بعد الضربات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"أن معظم الأشخاص الذين نزحوا داخليا إلى مدينة /رفح/ جنوبي قطاع غزة قد غادروها بعد الضربات الإسرائيلية لها،ولم يتبق سوى 100 ألف فلسطيني بالمدينة.



وأوضحت "أونروا" - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن الفلسطينيين أخلوا كل الملاجئ التابعة للوكالة الدولية في مدينة /رفح/ الفلسطينية.



وتشير تقديرات وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية إلى أن ما لا يقل عن 1.2 مليون فلسطيني نازح كانوا يحتمون في رفح قبل الهجوم الإسرائيلي على المدينة الفلسطينية خلال شهر مايو الماضي،بعد أن فروا من القتال في أماكن أخرى في قطاع غزة.



ووفقا للأونروا، فإن إجمالي 1.7 مليون شخص قد نزحوا من جميع أنحاء قطاع غزة، من بينهم أسر قد نزحت بالفعل عدة مرات بسبب العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية.

