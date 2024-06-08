شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يشيد بخطوات مصر في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتي توجت بتحقيق نتائج ملموسة من خلال وضع وتنفيذ الإستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان التي جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجاحها في ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة.



جاء ذلك في كلمة العسومي خلال أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية والذي عقد اليوم /السبت/ بالقاهرة.



وشدد العسومي على أن المرصد العربي لحقوق الإنسان سيظل داعما بقوة لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف ولكن أيضاً تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها.