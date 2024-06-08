شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام بالسعودية: ضبط 140 حملة حج وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير الأمن العام بالسعودية الفريق محمد البسامي عن ضبط 140 حملة حج وهمية خلال الأيام الماضية، موضحا أنه تم ضبط جميع المشاركين في الحملات الوهمية على مستوى مناطق المملكة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لقيادات قوات أمن الحج المنعقد بمكة المكرمة لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية. وفق "واس" .

وأضاف الفريق البسامي، أن وزير الداخلية اعتمد الخطط المنظمة لحج هذا العام والتي شملت الجوانب الأمنية وخطة حفظ النظام وخطة تنظيم الحشود والحركة المرورية والطوارئ، مشيرا إلى أنه تم ضبط 64 ألفا من ناقلي الحجاج غير النظاميين، وتصل عقوبتهم إلى 50 ألف ريال، كما تم ضبط 153ألف شخص حاولوا الحج بطريقة غير شرعية.

وأكد البسامى، أن قوات أمن الحج ستضبط ناقلي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح حج نظامية، مشددا على التعامل بكل حزم مع كل من يحاول المساس بسلامة الحجاج .

من جانبه، قال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، إن رئاسة أمن الدولة تشارك في تأمين الحماية لضيوف الرحمن ومنع المتسللين ومخالفي أنظمة وتعليمات الحج وإدارة وتنظيم الحشود وفق الخطط الأمنية.