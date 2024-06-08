شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: نقص الوقود يمثل عائقا أمام إنقاذ مئات المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الإسعاف والطوارىء بالهلال الأحمر الفلسطينى محمد أبو مصبح، أن نقص الوقود فى قطاع غزة يمثل عائقا أمام إنقاذ الأرواح وسرعة إسعاف المصابين والجرحى، فبالرغم من أن عدد سيارات الإسعاف التابعة للجمعية كافية، إلا أن نقص كميات الوقود التى تدخل القطاع يضاعف من تعقيد المشكلة.



وقال مدير جمعية الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطينى - فى مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /السبت/ - "إنه على رأس التحديات التى يواجهها قطاع الإسعاف هى غياب الأمن والحماية لطواقم وسيارات الهلال الأحمر، فقد فقدت الجمعية أمس اثنين من الطواقم استهدفتهم مركبة آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف أن الهلال الأحمر الفلسطينى يستقبل العديد من نداءات الاستغاثة، ففى خلال ساعة استهدفت قوات الاحتلال أكثر من 12 موقعا وهو ما أدى إلى إرباك الطواقم الطبية والإغاثية فى الوقت الذى سقطت فيه المنظومة الصحية، وأصبح قطاع غزة يعيش حالة استثنائية فى جميع القطاعات الصحية والإغاثية والاجتماعية.



ولفت إلى أن الهلال الأحمر يعمل ضمن آلية الوصول الآمن لضباط الإسعاف، إلا أن قوات الاحتلال تنتهك وتضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والاتفاقيات التى تعمل على حماية الطواقم أثناء تأديتها لواجبها الوطني.