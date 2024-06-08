شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الجوازات بالحج: عقوبة ناقلى مخالفى أنظمة الحج تصل للسجن والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح بن سعد المربع، أن عقوبة ناقلي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 50.000 ريال عن كل مخالف يتم ضبطه وهو لا يحمل تصريحًا للحج، مؤكدا أنه سيتم ترحيل ناقلي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من الوافدين بعد تنفيذ العقوبات المقررة بحقهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا. وفق "واس" .

جاء ذلك خلال جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لقيادات قوات أمن الحج المنعقد بمكة المكرمة لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية، بمشاركة كل من مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، وقائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج، وقائد عام طيران الأمن اللواء طيار ركن عبدالعزيز بن محمد الدريجان، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح بن سعد المربع.

ومن جهة أخرى، قال مدير الأمن العام بالسعودية الفريق محمد البسامي، إنه تم فرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة لمنع من لم يحصلوا على تصريح بالحج من دخول المشاعر المقدسة، مؤكدا التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بسلامة الحج وأمن الحجاج، مشددا على أن أمن الحجيج خط أحمر.

وأعلن الفريق محمد البسامي عن ضبط 140 حملة حج وهمية خلال الأيام الماضية، موضحا أنه تم ضبط جميع المشاركين في الحملات الوهمية على مستوى مناطق المملكة.

وأضاف الفريق البسامي، أن وزير الداخلية اعتمد الخطط المنظمة لحج هذا العام والتي شملت الجوانب الأمنية وخطة حفظ النظام وخطة تنظيم الحشود والحركة المرورية والطوارئ، مشيرا إلى أنه تم ضبط 64 ألفا من ناقلي الحجاج غير النظاميين، وتصل عقوبتهم إلى 50 ألف ريال، كما تم ضبط 153ألف شخص حاولوا الحج بطريقة غير شرعية.