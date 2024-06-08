شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة يضرب مصر.. وانخفاض طفيف غدًا والان نبدء بالتفاصيل

درجة الحرارة في مصر

الدمام - شريف احمد - سيطر طقس شديد الحرارة على مصر خلال الساعات الماضية ومستمر حتى الآن، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، أن درجات الحرارة سجلت 39 درجة في القاهرة، بينما كانت أعلى درجة في محافظة أسوان بواقع 48 درجة.وأوضحت الأرصاد أن طقس شديد الحرارة اليوم على أغلب أنحاء مصر، ناصحة بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وشرب الكثير من المياه و السوائل الباردة.وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا الأحد والإثنين المقبل، انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (5-3) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى غدًا 35 درجة في القاهرة والصغرى 23، بينما في جنوب صعيد مصر تصل إلى 42 درجة والصغرى 28.أما طقس الإثنين، فتكون درجة الحرارة العظمى 35 في القاهرة، و41 في محافظات جنوب الصعيد، على أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددًا باقي الأسبوع، لتصل إلى 39 درجة في القاهرة و43 بالصعيد.