شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أضرار بيئية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضرار صحية كثيرة يتعرض لها سكان قطاع غزة بفعل التدمير والتشريد وإتلاف البنية التحتية المتعمد والممنهج الذي ينفذه الاحتلال ضد القطاع منذ 7 أكتوبر الماضى، وهو ما انعكس على الانتشار الكبير للأمراض المعدية بين صفوف الفلسطينيين في القطاع.

الدكتور ياسر أبو شنب، مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة بفلسطين، كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أبرز الأضرار البيئية التي تسبب فيها القصف المتواصل لقوات الاحتلال على غزة وهى:

1- اختلاط المياه العادمة بالمياه الصالحة للشرب مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض

2- عدم توافر مياه الصالحة للشرب والاغتسال والنظافة الشخصية أدى إلى مضاعفة الأضرار الصحية في غزة

3- كافة المرافق والشوارع والطرقات وغيرها ملوثة بالعديد من الملوثات الميكروبيولوجية

4- تراكم النفايات الصلبة أدى إلى تراكم كميات هائلة من النفايات الصلبة في الطرقات والشوارع والأزقة

5- انتشار العديد من الأمراض الفيروسية والمعدية لمئات الآلاف من الفلسطينيين

6- انتشار الكلاب الضالة والقوارض وغيرها من الحيوانات والحشرات التي يمكن أن تنقل الأمراض إلى أهالى غزة

7- انحسار مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير في غزة

8- هجرة كبيرة للحيوانات وتدمير للتنوع الحيوى نتيجة لاستخدام الآليات العسكرية الإسرائيلية والمقذوفات الضخمة

9- هجرة الأسماك من المناطق القريبة من الشاطئ نتيجة وجود وتمركز السفن الحربية في الشواطئ

10- تلوث الشواطئ في القطاع بالنفايات الصلبة وغيرها من النفايات