شكرا لقرائتكم خبر عن ‏السديس إماماً لصلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعلنت رئاسة شؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

‏وأوضحت الرئاسة الدينية ـ وفق بيان صادر عنها اليوم السبت ـ أن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي.

‏وأوضحت الرئاسة الدينية أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.

من جهة أخرى ، أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن جاهزيتها بكل مرافقهما لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.

وأكدت الهيئة تهيئة جميع المرافق والخدمات بأعلى مستوى من خلال بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة التبريد والتكييف والأنظمـة الصوتية والمرئية، ويبلغ عدد السماعات التي وفرتها الهيئة 4183 سماعة ، كما جهزت الهيئة 883 وحدة تكييف فيما يبلغ عدد مراوح التهوية 4079 وعدد مراوح الرذاذ 244 مروحة.

بالإضافة إلى أنظمة أبـواب المسجد الحرام والمسجد النبوي والسلالم الكهربائية والمصاعد وجاهزية عربات التنقـل بالحرميـن الشريفيـن، ووضع مسارات مخصصـة لهـا واستعداد سطح المسجد الحرام لتفعيل العربات الكهربائية للطواف والمسعى بخيارات متعددة، وتجهيز دورات المياه والمواضئ وتوفير الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وجهزت الهيئة 224 من السلالم الكهربائية التي تنقل المصلين و كبار السن إلى جميع الأدوار المتاحة، من خلال كفاءات تمتلك الخبرة في التعامل المباشر مع دخول وخروج المصلين للتأكد من سلامتهم وتوجيههم إلى المساحات المخصصة لأداء الصلوات والمناسك والمحافظة على تنظيم المشايات والممرات بمشاركة الجهات ذات الاختصاص.