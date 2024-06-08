الخليج اليوم .. السعودية تفوز بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي "ECOSOC" حتى عام 2027

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن فوز المملكة بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وأوضحت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أن المجلس يعمل على تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً.

وأكدت الوزارة أن المملكة تهدف من خلال عضويتها بالمجلس إلى التمكين الاجتماعي عبر إتاحة الفرص للجميع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والمخاطر، والتحول الرقمي الدولي لتعزيز نوعية الحياة، والتقدم في أهداف التنمية المستدامة.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد مجالس الأمم المتحدة مقره مدينة نيويورك الأميركية، وقد أنشأه ميثاق الأمم المتحدة كجهاز رئيسي لتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.

ويتألف المجلس كجهاز رئيسي للأمم المتحدة من 54 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، ينتخب 18 عضواً منهم كل عام من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وليس لأية دولة عضوية مستمرة في المجلس، ولكن كما جرى العمل ولضمان توفير دعم كاف للبرامج فإن الدول الدائمة في المجلس يعاد بشكل منتظم انتخابها، وأعضاء المجلس موزعين كالآتي: 14 عضواً من الدول الإفريقية، 11 عضواً من الدول الآسيوية، 10 عضواً من أميركا اللاتينية، 13 عضواً من أوروبا الغربية، 6 أعضاء من أوروبا الشرقية.