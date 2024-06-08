الخليج اليوم .. بيان هيئة رئاسة الحراك الجنوبي المشارك في إدانة إنتهاكات الحقوق والحريات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعرب هيئة رئاسة مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك عن شجبها وادانتها لكافة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها عصابات مليشيا الحوثي الخصرية والسلالية بحق شعبنا ونشطائه والعاملين فيالمجالات الحقوقية والحريات والإنسانية والتي دأبت على انتهاك حقوقها بل ممارسة الابتزاز على تلك المنظمات والهيئات الدولية والمحلية منذ انقلابها في العام 2014 والمدعوم إيرانياً بحق أبناء شعبنا في كل مناطق اليمن والتي تسببت بقتل وجرح وتشريد الأبرياء وإصدار الأحكام الاجرامية في محاكم التفتيش وتدمير البنى التحتية والمجتمعية والمناهج التعليمية دون رادع بل تمالئ معها الكثير من المنظمات والدول بحجة الحالة الإنسانية حتى استهان الحوثي بكل الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لتستكمل تلك المليشيات حلقاتها الاجرامية باختطاف موظفين تابعين للمنظمات الدولية العاملة في الجانب الإنساني والتنموي وعلى رأسهم موظفين

وموظفات المعهد الديموقراطي الأمريكي NDI منهم الاستاذ مراد ظافر و 3 من زملائه .

والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وضاح عون و 6 من زملائه في مناطق مختلفة.

ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية أوتشا 3 من موظفيها

والصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد وزميله كما شملت عملية الاختطاف تلك النساء دون مراعاة للأخلاق والأعراف وحرمة الأعراض وشملت تلك الاختطافات مسئولي منظمات محلية أخرى.

وإذ تعلن هيئة رئاسة مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك تضامنها الكامل مع : كافة المختطفين والمخفيين قسراً وأسرهم في كل مكان ، تؤكد على ضرورة والزامية الإفراج الفوري عنهم وعن كافة المختطفين والاسرى في سجونها ومعتقلاتها.

كما تدعو هيئة رئاسة مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك مجلس الأمن الدولي للدفاع عن منظماته العاملة في صنعاء والحديدة وغيرها ونقلها إلى مناطق آمنة بعيدة عن أيدي المليشيات وعصاباتها وندعوه للقيام

بواجباته في فرض عقوبات ملموسة تؤدي إلى ردعهم اقتصادياً وسياسياً ودعم الحكومة الشرعية عسكرياً

لإنهاء الانقلاب وبسط سيطرتها على كامل الأرض اليمنية .

كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتجاوز حالة المراوحة وممالأة المليشيات الخصرية والسلالية التي تحولت نتيجة

لذلك إلى اداة مدمرة لبلادنا وخطرة على المصالح الحيوية للمنطقة والعالم .

•صادر عن هيئة رئاسة مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك