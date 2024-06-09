شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: مجزرة النصيرات اليوم استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم /السبت/، إن مسلسل المجازر الدموية اليومية، وآخرها ما جرى اليوم فى مخيم النصيرات، والتى أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح المئات، هى استمرار لحرب الإبادة الجماعية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وأضاف أبو ردينة - فى بيان صحفى - أن القيادة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجرى من مجازر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتطالبها بوقف هذه الحرب التى ستدمر كل شيء، وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن، أو السلام لأحد.



وأشار إلى أن المطلوب الآن من مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، التدخل بشكل فورى لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التى تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية.