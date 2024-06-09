شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: مقترح إسرائيل بشأن حكم محلى برعاية الجيش فى غزة خطة قديمة وبالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القيادى بحركة فتح منير الجاغوب أن المقترح الإسرائيلى بشأن حكم محلى برعاية الجيش فى بعض الأحياء فى غزة "خطة قديمة وبالية وكانت قد طرحت منذ عشرات السنوات ولم تنجح فى الضفة الغربية ولا قطاع غزة ولا حتى فى القدس الشرقية".

وقال الجاغوب - فى مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن الخطة الإسرائيلية التى يتم العمل عليها الآن هى فصل قطاع غزة عن جنوبه وشماله ويتوسطهم مستوطنة (نتساريم) التى كانت مقامة على الأراضى الفلسطينية، وسيصبح الشمال منطقة للسكان والإمدادات والمساعدات والجنوب قسمته إسرائيل ليصبح مكانا للعمليات وممارسة القتال مع الفلسطينيين.. هذا هو المخطط الإسرائيلي".



وأضاف أن هذه الخطة تطمح إسرائيل فى أن تطبقها فى الضفة الغربية أيضا وتعمل عليها الآن عن طريق انهيار السلطة الفلسطينية ومنع وصول أموال المقاصة لها حتى تنهار بشكل ذاتي، منوها بأن الخطط الإسرائيلية لا تنتهى ولكن نجاحها أو فشلها سيكون بعدم تعاون المواطنين مع تلك الخطط بدون أى حلول سياسية على أرض الواقع.



وأشار إلى أن قطاع غزة يوجد به حكم محلى ومؤسسات وطنية تطمح لأن تكون فى دولة ذات سيادة مستقلة فلسطينية بعيدة عن الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول أن تفصل قطاع غزة وتجزئته ولكنها تغفل عن أنه لم يبق فى قطاع غزة ما يمكن تجزئته فلم يبق سكان ولا مبان فى القطاع.